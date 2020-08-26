В Нацкомиссии по стандартам языка прокомментировали узаконивание феминитивов в названиях профессий

26.08.2020 19:52

Укринформ

Национальная комиссия по стандартам государственного языка не была приобщена к инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства об утверждении изменений к национальному классификатору профессий, относительно которых разрешено использовать феминитивы.

Об этом в комментарии Укринформу сказала председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская, комментируя приказ «Об утверждении изменения №9 к национальному классификатору» от 25 августа 2020 года.

«То, что предложило Министерство экономики, является инициативой Министерства экономики. Очевидно, они имеют какое-то логическое объяснение, почему именно они занимаются этой лингвистической, узко языковедческой проблемой. Мы не приобщены к этому проекту, не принимали участия в его согласовании и не несем ответственности за те предложения, которые утвердило своим приказом Министерство экономики », — прокомментировала Демская.

Она добавила, что полномочия Комиссии определяет Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», где четко написано, что нормы правописания, терминологические нормы (юридическая и медицинская системы) и обеспечение организации экзамена по уровню владения государственным языком является прерогативой Комиссии, являются теми вещами, для которых комиссия и была создана.

Особенно, по словам Демской, это касается феминитивов, потому что правописание их употребление позволило, но следующий шаг — инструкции и положения, каким образом их формировать, какие аффиксы и формы употреблять — должна разработать именно Комиссия. Скажем, «госпожа министр» или «министерша», или что-то другое.

«Это от начала до конца лингвистическая проблема и задача Национальной комиссии по стандартам государственного языка, решения которой являются обязательными для выполнения всеми в украинском государстве. Почему Министерство экономики сделало то, что сделало, ни я, ни члены комиссии не знают, мы не посвящены, не проинформированы », — сказала Демская.

Председатель комиссии сообщила, что в сентябре планируется большой круглый стол по обсуждению проблемы формирования, применения и обеспечения процесса принятия феминитивов в украинском языке.

«На самом деле присутствие феминитивов в языке является маркером гендерного равенства в обществе. Если мужчина и женщина могут выполнять одинаковые функции и нести одинаковую ответственность в социальной, государственной, общественной сфере, это всегда отражено в языке. А в украинском обществе, для которого демократическое устройство является типичным, феминитивы в языке имеют очень давнюю традицию. Другое дело, что в советский период у нас явно доминировала маскулинная политическая культура, которая не нуждалась в обеспечении женскими названиями. Но сегодня мы говорим о гендерном равенстве и гендерной справедливости, которая, соответственно, будет отображаться в языке. В обществах, где гендерная справедливость уже давно существует, это засвидетельствовано в языке, по крайней мере в немецком и польском точно », — подытожила Демская.

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Как сообщал Укринформ, 25 августа министр экономики Игорь Петрашко подписал приказ «Об утверждении изменения №9 к национальному классификатору», которым позволил по желанию использовать феминитивы. Документ обнародован на сайте Минэкономики.

В основных положениях классификатора указано, что профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра хозяйка, швея), но теперь есть возможность по желанию использовать феминитивы. «При необходимости пользователя при внесении записи о названии работы в кадровой документации отдельного работника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы. Например, инженер — инженерша, станочник широкого профиля — верстальщица широкого профиля, социолог — социологиня», — говорится в приказе.

Правительство 22 мая 2019 г. одобрило изменения в украинском правописании. Согласно этим изменениям, закрепляется употребление феминитивов.

По материалам: ukrinform.ru