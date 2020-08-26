Верховный суд не передал ВАКС дело относительно "пленок Вовка"

26.08.2020 16:42

Укринформ

Верховный Суд не передал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда дело об определении подследственности производства в отношении судей Окружного админсуда Киева.

Как передает Укринформ, об этом сообщат Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро.

"Судьи Верховного суда Александр Емец (председательствующий), Наталья Билык и Валентина Щепоткина не передали в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда дело об определении подследственности по делу пленок ОАСК", — говорится в сообщении.

В СОК считают, что ВС должен был передать дело о решении подследственности в апелляцию ВАКС, поскольку все жалобы и ходатайства по делам НАБУ и САП рассматриваются исключительно в ВАКС.

В то же время судьи ВС вернули представление назад в Апелляционный суд Киева.

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Члены СОК отмечают, что решение ВС создает угрозу для дальнейшего объективного и беспристрастного расследования этого дела. Кроме того, оно может создать опасный прецедент для других дел, когда подозреваемые либо их защитники будут пытаться обжаловать подследственность дел НАБУ в обычных судах, пытаясь таким образом избежать рассмотрения в ВАКС в нарушение норм УПК.

Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ провели обыски в помещениях Окружного админсуда Киева и Государственной судебной администрации.

По данным НАБУ, были объявлены подозрения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

По версии следствия, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

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21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому в Окружном административном суде города Киева НАБУ проводило обыски, на допрос в НАБУ вызваны 10 подозреваемых лиц.

В то же время в ОАСК заявляли, что не могут передать 8 своим судьям повестку на допросы в НАБУ, потому что все они сейчас в отпусках.

11 августа руководитель аппарата ОАСК вернул в Офис генпрокурора неврученные подозрения пяти судьям суда.

В этот же день Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск судей ОАСК Павла Вовка, Владимира Келеберду, Игоря Качура, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова, а также членов Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца и Николая Сироша.

12 августа в САП проинформировали, что повторно направили в ОАСК подозрения судьям, которые из ОАСК ранее вернули в Офис Генпрокурора.

15 августа Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление в Высший совет правосудия о временном отстранении от должностей председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и его коллег.

По материалам: ukrinform.ru