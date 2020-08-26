УГО опровергает применение силы к митингующим в Днипре

26.08.2020 18:37

Укринформ

Информация о том, что военнослужащие УГО якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации.

Об этом говорится в заявлении Управления государственной охраны в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп! Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим, является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации ", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что военнослужащие Управления государственной охраны Украины в соответствии с положением части второй статьи 19 Конституции Украины действуют лишь на основании, в рамках полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Как сообщали некоторые СМИ, 26 августа в ходе столкновений с полицией и охраной президента активистке Движения сопротивления капитуляции сломали ребро, телесные повреждения легкой степени тяжести получили также Валерий Гарагуц и Надежда Святун.

По материалам: ukrinform.ru