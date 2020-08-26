Украина настаивает на принципе "всех на всех" в вопросе легализации польских мест памяти — УИНП

26.08.2020 20:39

Укринформ

Украина готова легализовать все обустроенные незаконно польские места памяти на своей территории, если Польша сделает аналогичный шаг.

На этом в интервью Укринформу акцентировал внимание председатель Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович.

"Есть много польских мест в Украине, которые были установлены ненадлежащим образом, не по закону. Мы готовы действовать по принципу "все на все": все польские места памяти в Украине легализовать в ответ на легализацию всех украинских мест памяти в Польше . Украина также готова помочь с обустройством всех польских мест памяти в Украине", — заявил Дробович.

Он подчеркнул, что украинско-польские отношения в этой сфере должны быть паритетными.

По словам председателя УИНП, есть не менее десяти проблемных объектов в Польше. В частности, "важной стратегической точкой" для Украины Дробович назвал захоронения на горе Монастырь — это осквернённое вандалами в 2015-м и 2020 годах захоронение 62 бойцов УПА, которые погибли в 1945 году в бою с подразделениями НКВД.

"Там произошли акты вандализма против украинских захоронений, но до сих пор виновные не наказаны, а таблица с именами не восстановлена. Такого не должно быть, эта ситуация должна быть исправлена. Это — сигнал, которого мы ждем. С этого должны начинаться дальнейшие шаги", — подчеркнул Дробович.

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Председатель УИНП отметил, что тема УПА является лишь одной из многих, которыми занимается Институт, но в нынешней ситуации это "принципиальный момент, поскольку речь идет о неуважении к человеческому достоинству".

Как сообщалось, в течение 2014-2020 годов вандалы повредили или полностью уничтожили около 10 мест памяти украинцев в Польше (некоторые по несколько раз). Ни в одном из случаев вандалы не выявлены и не задержаны, а места памяти (в основном надгробные памятники бойцов УПА) не восстановлены, хотя некоторые из них и считались легальными.

По материалам: ukrinform.ru