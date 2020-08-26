Украина закрыла границы для иностранцев с 29 августа

26.08.2020 15:24

Укринформ

Кабинет Министров принял решение о закрытии Украиной до конца сентября границ для иностранцев.

Решение было принято на заседании правительства в среду с доработкой, сообщает Укринформ.

«С целью недопущения на территории Украины второй волны COVID-19 МВД предлагает внести изменения в постановление Кабмина от 22 июля № 641. Проектом предполагается временно запретить въезд на территорию страны иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных категорий лиц, откорректировать порядок пересечения КПВВ лицами на линии разграничения и админграницах с АРК, уточнить категорию лиц, подлежащих самоизоляции», — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, предлагается запретить въезд на территорию страны иностранцам, кроме лиц, следующих на территорию нашего государства транзитом и имеющих документы, подтверждающие их выезд в течение 2 суток; учащихся в учебных заведениях нашей страны; проходящих военную службу в ВСУ; постоянно проживающих на территории Украины и имеющих соответствующий вид; признанных беженцам, или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите; являющихся работниками диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине и членов их семей, или прибывающих по приглашению МИД Украины.

Также, по словам Авакова, планируется, что въезд на территорию страны будет запрещен иностранцам, кроме лиц, являющихся инструкторами вооруженных сил государств — членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира», лиц, принимающих участие в мероприятиях по подготовки ВСУ или прибывающих по приглашению Министерства обороны Украины; являющихся деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждений культуры вместе с сопровождающим лицом, прибывающих для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц; являющихся лицами, осуществляющими перевозки стволовых клеток для трансплантации, прибывающих на лечение в учреждения здравоохранения Украины, и др.

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По словам Премьер-министра Дениса Шмыгаля, планируется, что в среду это постановление будет доработано, а опубликовано в четверг, и оно должно вступить в силу с 00:00 29 августа и действовать 00:00 28 сентября.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 670. Всего в Украине зарегистрировано 2 354 смерти от COVID-19. Выздоровели — 53 454 человека. Сейчас болеют — 54 277 человек.

Накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1 658 случаев коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru