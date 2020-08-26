Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев

26.08.2020 14:39

Укринформ

Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможен.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине", — отметил Шмыгаль.

По его словам, ограничения также не будет действовать для иностранцев-членов международных и гуманитарных миссий.

КМУ неоднократно призывал всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош га-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации.

"Мы, к сожалению, вынуждены будем принять решение о запрете таких массовых мероприятий в городе Умань. Это наша ответственность, и мы не должны создавать дополнительные огромные риски для украинцев, и не только для них, но и для граждан других государств", — сказал Шмыгаль.

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В Украине по состоянию на 26 августа лабораторно подтверждено 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 670. Всего в Украине зарегистрировано 2 354 смерти от COVID-19. Выздоровели — 53 454 человека. Сейчас болеют — 54 277 человек. Накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1 658 случаев коронавируса.

Глава правительства также сообщил о том, что Кабинет министров в среду примет решение о продлении действия адаптивного карантина до 1 ноября 2020 года в связи с ухудшением эпидемической ситуации по COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru