Украинские дипломаты помогли вернуться из Анголы пяти работникам
Украинские дипломаты помогли вернуться из Анголы пяти работникам
26.08.2020 11:38
Укринформ
Посольство Украины в Анголе помогло вернуться на родину пяти соотечественникам, которые в январе приехали в эту страну по приглашению ангольского работодателя.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.
В посольстве сообщили, что украинцы оказались в трудной ситуации — без заключенных рабочих контрактов, без действительных виз и не получали зарплату.
"В ответ на обращения граждан в посольство Украины украинским дипломатам в контакте с МИД Анголы и местными правоохранительными органами удалось обеспечить возвращение наших соотечественников в Украину, а также достичь договоренности с ангольским работодателем по выплате им зарплаты за соответствующий период работы", — говорится в сообщении.
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Как сообщал Укринформ, 10 мая белорусская авиакомпания "Белавиа" вывезла из Судана и Анголы 60 человек, в том числе шесть украинцев.
По материалам: ukrinform.ru