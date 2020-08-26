Закрытие границ: Украина сделает исключение для беларусов

26.08.2020 17:13

Укринформ

Граждане Беларуси смогут въехать в Украину и после запрета въезда иностранцам в нашу страну, который, как планируется, начнет действовать с 29 августа и продлится до 28 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В частности, на заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об особенностях запрета въезда иностранцам на территорию Украины и лицам, которым может быть разрешен въезд.

«Я поддерживаю предложение, но хотел бы уточнить, что у нас было поручение Президента о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения (относительно- ред.) пребывания. Я думаю, что это в рамках закона о пограничном контроле руководитель Госпогранслужбы может выполнять, если такое обращение поступит», — отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Читайте также: Украина закрыла границы для иностранцев с 29 августа

Со своей стороны Аваков сообщил, что «это подпадает под гуманитарные наши пункты, которые мы здесь прописали».

Как сообщалось, 26 августа Кабинет Министров принял решение о закрытии Украиной до конца сентября границ для иностранцев в связи с продлением карантина, связанного с заболеваемостью COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru