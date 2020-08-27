Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину с 28 августа
Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину с 28 августа
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27.08.2020 20:37
Укринформ
Кабинет Министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года.
Как передает Укринформ, об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграме.
"Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года", — сообщил он.
По его словам, требование не распространяется на лиц, которые:
— являются родственниками первой линии;
— имеют разрешение на работу в Украине;
— направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;
— прибывают в Украину с целью обучения;
— проходят военную службу на территории Украины;
— постоянно или временно проживают на территории Украины;
— признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;
— являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
— являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;
— являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;
— являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
— являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;
— являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;
— прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, которые проходят на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
— являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
— являются лицами, осуществляющими перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;
— прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.
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Эти ограничения будут действовать до 00:00 28 сентября 2020 года.
Как сообщалось, 26 августа Кабинет Министров с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно в Украину запретил въезд иностранцам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса.
По материалам: ukrinform.ru