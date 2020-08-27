Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину с 28 августа

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27.08.2020 20:37

Укринформ

Кабинет Министров принял решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Телеграме.

"Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета Министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00:00 28 августа 2020 года", — сообщил он.

По его словам, требование не распространяется на лиц, которые:

— являются родственниками первой линии;

— имеют разрешение на работу в Украине;

— направляются по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

— прибывают в Украину с целью обучения;

— проходят военную службу на территории Украины;

— постоянно или временно проживают на территории Украины;

— признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

— являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

— являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Офиса Президента Украины, Министерства иностранных дел;

— являются лицами, прибывающими в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

— являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

— являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство во имя мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

— являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них;

— прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, которые проходят на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

— являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

— являются лицами, осуществляющими перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

— прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

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Эти ограничения будут действовать до 00:00 28 сентября 2020 года.

Как сообщалось, 26 августа Кабинет Министров с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно в Украину запретил въезд иностранцам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru