Курс валют на 27 августа 2020 года: Нацбанк укрепил гривну по отношению к доллару и евро

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на 27 августа 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на minfin.com.ua.

Нацбанком Украины установлены официальные курсы валют на 27 августа 2020 года. Цена американского доллара составила 27,38 гривен за доллар, что на 5 копеек дешевле, по сравнению с предыдущим банковским днем. А евро стал на 12 копеек дешевле и стоит сегодня 32,28 гривен за 1 евроединицу.

Официальные курсы валют на 27 августа:

1 доллар США стоит 27,3886 гривен;

1 евро – 32,2812 гривен;

1 российский рубль – 0,3613 гривен.

Средний курс валюты на наличном рынке:

— доллар: покупка 27,25 гривен, продажа 27,50 гривен за единицу;

— евро: покупка 32,00 гривен, продажа 32,50 гривен за единицу.

Ранее сообщалось о ситуации на валютном рынке 26 августа 2020 года.