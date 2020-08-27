Культура диалога: МКИП объявило программу Национальных круглых столов

27.08.2020 10:49

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики объявило программу масштабного всеукраинского культурного диалога «Национальный круглый стол». Первый круглый стол пройдет в Киеве 10 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба МКИП, передает Укринформ.

«Инициатива МКИП предусматривает проведение семи круглых столов в различных городах Украины — Киеве, Одессе, Харькове, Черновцах, Остроге, Кривом Роге и Полтаве. Украинские ученые будут дискутировать о культуре, истории, религии, языке, философии, искусстве и экологии», — говорится в сообщении.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, программа «Национальный круглый стол» начнется 10 сентября в Киеве важной дискуссией на тему «Культура диалога».

«Было много разговоров о необходимости национальных круглых столов. Мы это сейчас делаем. Украинцы должны быть сильными и едиными!», — объявил старт программы министр.

Как отмечается, круглые столы продолжатся 24 сентября в Одессе — на тему «История»; 12 октября в Харькове — на тему «Язык»; 26 октября в Черновцах — на тему «Счастье как цель»; 9 ноября в Кривом Роге — на тему «Экология»; 19 ноября в Остроге — на тему «Вера, религия»; 3 декабря в Полтаве — на тему «Искусство».

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Модератором программы будет Александр Доний, а сомодератором — Игорь Козловский. Координировать тематические круглые столы будут Анатолий Ермоленко, Иван Патриляк, Анастасия Розлуцкая, Павел Вышебаба, Константин Дорошенко, а также Александр Доний и Игорь Козловский.

По материалам: ukrinform.ru