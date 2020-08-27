На октябрь для больных COVID-19 и гриппом должны подготовить 30% коек в больницах — Ляшко

27.08.2020 11:41

Укринформ

Органы местного самоуправления должны подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под госпитализацию больных с коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

Как передает Укринформ, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Сейчас органам местного самоуправления поставлена ​​задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под возможную госпитализацию пациентов с коронавирусной болезнью, гриппом и ОРВИ", — отметил Ляшко.

По его словам, перепрофилирование коек будет происходить за счет всех больниц. "Органам местного самоуправления мы сказали: "Сами смотрите, что можно перепрофилировать. Если у вас во всех больницах есть, например, 85 тыс. коечного фонда, то 30% из них должны быть готовы принять грипп или COVID", — сказал Ляшко.

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Он отметил, что, например, туберкулезные диспансеры на сегодня оказывают эффективную помощь пациентам с коронавирусной болезнью во Львове и Ужгороде. Во Львове много больных COVID-19 хотят госпитализироваться именно в фтизио-пульмонологический центр.

"В Ужгороде я лично видел, как оказывают медицинскую помощь в противотуберкулезном учреждении больным COVID. У них там также сформированы бригады, даже лучшие, чем в других учреждениях, ведь там люди всегда работали с инфекционной болезнью, знают, что такое средства индивидуальной защиты, как правильно их носить, у них там кислород подведен к кроватям, ну и по сути COVID-19 — это легочная болезнь в большинстве случаев, как и туберкулез", — добавил Ляшко.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки — 1974.

По материалам: ukrinform.ru