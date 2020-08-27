Ограничения на въезд иностранцев: Шмыгаль объяснил, кого пустят в Украину

27.08.2020 16:17

Укринформ

Граждане Беларуси, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут сообщить об этом украинским пограничникам и попасть на территорию Украины вопреки введению временного ограничения на въезд некоторым категориям иностранцев.

Как передает Укринформ, об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме.

«Те граждане Беларуси, которые хотят получить защиту в Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом нашим пограничникам. Кроме лиц, нуждающихся в защите, на территорию Украины смогут въехать также иностранцы, которые здесь учатся или проходят военную службу, имеющие вид на постоянное и временное проживание в Украине, находятся здесь транзитом, дипломаты и консулы», — отметил Шмыгаль.

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Он напомнил, что в среду правительство решило временно ограничить въезд некоторым категориям иностранцев на территории Украины, чтобы предотвратить быстрое распространение коронавируса.

Как сообщал Укринформ, Украина закрывает границы для иностранцев до конца сентября.

По материалам: ukrinform.ru