Организаторы финансовой пирамиды присвоили более $250 миллионов — СБУ

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27.08.2020 15:39

Укринформ

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.

СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более 250 миллионов долларов вкладчиков / Фото: СБУ

По материалам: ukrinform.ru