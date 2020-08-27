Организаторы финансовой пирамиды присвоили более $250 миллионов — СБУ
Организаторы финансовой пирамиды присвоили более $250 миллионов — СБУ
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27.08.2020 15:39
Укринформ
Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.
СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более 250 миллионов долларов вкладчиков / Фото: СБУ
По материалам: ukrinform.ru