Пограничники опровергают задержание 116 граждан Израиля в "Борисполе"

27.08.2020 13:16

Укринформ

Информация о задержании 116 граждан Израиля в аэропорту "Борисполь" не соответствует действительности.

Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко корреспонденту Укринформа, задержания граждан Израиля на границе не было, а происходила процедура пограничного оформления.

"Информация относительно задержания не соответствует действительности. Пограничники руководствуются исключительно нормами законодательства, которые регламентируют пересечение государственной границы Украины.

Подчеркиваю, что, кроме документов, дающих право пересечь границу, иностранцы также должны четко сообщить цель поездки в нашу страну, и если они не могут доказать цель своего путешествия в нашу страну, таким иностранцам может быть отказано во въезде на территорию Украины. И это касается всех иностранцев, включая и граждан Израиля", — отметил Демченко.

26 августа Израильское издание Ynet сообщило, что в киевском аэропорту "Борисполь" задержали 116 граждан Израиля, 12 из которых отказали во въезде в страну, поскольку они не смогли должным образом объяснить цель своего визита.

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Как сообщал Укринформ, Кабмин поддержал решение, инициированное МВД, об ограничении на посещение иностранцами города Умань Черкасской области во время нынешнего празднования Рош ха-Шана.

Умань, где похоронен основатель Брацлавского хасидизма цадик Нахман, является местом массового паломничества последователей его учения. Осенью на празднование иудейского Нового года сюда приезжают 20-30 тыс. паломников из разных стран.

В 2020 году празднование Рош ха-Шана приходится на 18-20 сентября.

26 августа Кабинет министров принял решение закрыть границы для иностранных граждан с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.

По материалам: ukrinform.ru