Придется снова всё закрыть — эпидемиолог прогнозирует возвращения жесткого карантина в Украине

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Кандидат медицинских наук и глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю считает, что уже осенью ситуация с эпидемией коронавируса в Украине гораздо ухудшится. До такой степени, что власти снова придется вводить жесткий карантин.

Об этом эпидемиолог Андрей Александрин поведал в интервью «Гордон«, пишет «НБН«.

По мнению эксперта, украинские власти с начала эпидемии не совершили никаких изменений: ни в системе здравоохранение, ни в системе образования:

«Другие страны вводят ограничительные меры, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и таким образом готовится к самому худшему сценарию развития эпидемии. А Украине мы не видим никаких изменений».

Александрин добавил, что уже осенью, когда полноценно заработают учебные заведения, да ещё и начнется сезон гриппа, ситуация с вирусом ещё больше усложнится:

«И снова придется закрывать всё, вводить жесткий карантин. Потому что просто не будет другого выхода. Но вопрос тут в другом: а примут ли люди снова такой карантин? Тем более, на носу местные выборы… Политик начнут играть на этой теме, что ещё больше усугубит эпидемиологическую ситуацию».

Эпидемиолог добавил, что власти не сделали ничего, чтобы защищать страну от вируса COVID-19. Он отметил, что всё, что сделало государство — это ввело штрафы за нарушение карантина:

«Что это значит? Что они ничего не делают для профилактики коронавируса, но умело выкачивает из украинцев последние деньги через штрафы, чтобы заткнуть свои дыры… Но это путь в никуда».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине продлили адаптивный карантин до 1 ноября.