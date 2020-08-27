За месяц количество госпитализированных с COVID-19 возросло почти вдвое — Степанов

27.08.2020 10:35

Укринформ

В Украине 6505 человек госпитализированы с коронавирусной болезнью.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Коронавирус и дальше распространяется по всей стране, растет количество больных, госпитализированных. Сегодня утром это 6505 человек. Для справки: на середину июля это количество было на уровне 3,5 тыс.", — акцентировал Степанов.

Он отметил, что за сутки заболели 65 детей, 137 медработников, зафиксировано 49 летальных исходов.

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Министр добавил, что за предыдущие сутки проведено 41 294 тестирования на коронавирус. Из них 20 730 — методом ПЦР, 20 564 — методом ИФА.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 27 августа лабораторно подтвердили 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки — 1974.

По материалам: ukrinform.ru