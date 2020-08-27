Запрет на въезд для иностранцев: Депутат говорит, что для белорусов сделали исключение

27.08.2020 03:11

Укринформ

Несмотря на запрет на въезд для иностранцев, граждане Беларуси смогут заезжать на территорию Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщил народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

"Запрет не коснется тех, кто имеет документы на проживание здесь. Также исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину", — написал Гончаренко.

Читайте также: Украина закрыла границы для иностранцев с 29 августа

Напомним: 26 августа Кабинет министров с полуночи 29 августа до 28 сентября включительно в Украине запретил въезд иностранцам и лицам без гражданства из-за пандемии коронавируса.

В Украине состоянию на 26 августа лабораторно подтверждены 110 085 случаев COVID-19, из них за сутки — 1 670. Всего в Украине зарегистрированы 2 354 смерти от COVID-19. Выздоровели — 53 454 человека. Сейчас болеют — 54 277 человек.

По материалам: ukrinform.ru