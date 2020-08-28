Апелляцию по делу Маркива суд рассмотрит 29 сентября — Кулеба

28.08.2020 11:11

Укринформ

Заседание суда по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву в Италии состоится 29 сентября.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы, безусловно, уважаем итальянскую систему юстиции, но очень четко выражаем свои надежды, что решение о Виталии (Маркиве — ред.) будет справедливым и беспристрастным, лишенным каких-либо эмоций и некорректной интерпретации фактов", — отметил Кулеба и добавил, что заседание по рассмотрению апелляции запланировано на 29 сентября.

Министр подчеркнул, что Украина считает выдвинутые Маркиву обвинения необоснованными, а само дело находится на контроле Президента. Активное участие в защите принимает также МВД и лично министр Арсен Аваков.

Кулеба заверил, что украинская сторона работает с итальянской, украинские консулы оказывают постоянную поддержку нацгвардейцу в процессе судебного разбирательства.

Кроме того, глава МИД сообщил, что пригласил международные правозащитные организации осуществлять мониторинг судебного процесса, "чтобы предотвратить возможные нарушения или некорректные интерпретации фактов, связанных с этим делом, а также фиксирование возможных фактов давления на суд с целью принятия подтверждения обвинительного приговора.

"Я надеюсь, что международные правозащитники услышат наш призыв, приобщатся к этому делу и в конце концов мы будем иметь объективный приговор, который подарит Виталию заслуженную свободу", — подчеркнул министр.

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Как сообщал Укринформ, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 года суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвала приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию.

Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции по делу Маркива долго не назначалось.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.

24 июня в МВД сообщили, что в Италии рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Маркиву начнется в сентябре.

Фото: RFE/RL

По материалам: ukrinform.ru