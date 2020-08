Данилов планирует вынести на СНБО реформу образования

28.08.2020 16:40

Укринформ

Системный кризис в сфере образования представляет реальную угрозу государственной и национальной безопасности Украины, поэтому реформирование образования в контексте совершенствования государственной политики инновационного развития должно стать предметом рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны в ближайшее время.

Как передает Укринформ, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает пресс-служба Совбеза.

"По результатам проведенного с помощью программно-аппаратного комплекса «СОТА» анализа состояния системы высшего образования в контексте национальной безопасности можно сделать вывод о системном кризисе в этой сфере, который формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины", — цитирует Данилова пресс-служба.

По его словам, наука и технологии развитых стран значительно опережают отечественные, поэтому стоит ориентироваться на основные направления новейших и прорывных технологий, определенных экспертами НАТО и которые будут иметь определяющее влияние на социально-экономическое развитие мира и национальную и коллективную безопасность в ближайшие 20 лет.

Как отмечается, к таким направлениям относятся: большие данные и расширенная аналитика (Big Data and Advanced Analytics, BDAA); искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI); технологии автономности (в частности робототехника, Autonomy); квантовые технологии (Quantum Technologies, QT); космические технологии (Space Technologies); гиперзвуковые технологии (Hypersonics); биотехнологии и технологии усовершенствования человека (Bio & Human Enhancement Technologies, BHET); новейшие материалы и производство (Novel Materials and Manufacturing, NMM).

Как сообщили в пресс-службе, Данилов призвал сосредоточить усилия на возрождении научно-технического потенциала Украины. «Развитие наукоемких отраслей, формирующих конкурентные преимущества любого государства, позволит противодействовать широкому спектру имеющихся и будущих угроз», — подчеркнул секретарь СНБО.

