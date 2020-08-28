Дело Гандзюк: прокурор просит для Мангера и Левина по 12 лет тюрьмы

28.08.2020 16:58

Укринформ

Прокуратура просит приговорить председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы за убийство Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в обвинительном акте, который в пятницу зачитал представитель государственного обвинения по делу Андрей Синюк в Днепровском райсуде столицы, передает корреспондент Укринформа.

"Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы", — заявил прокурор.

Мангера и Левина обвиняют в "организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, способом особого мучения для запугивания потерпевшего по заказу, повлекшее смерть потерпевшего".

В частности, им инкриминируют нарушения, предусмотренные ч.3. ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В то же время оба обвиняемых заявили в суде, что не признают своей вины в убийстве Екатерины Гандзюк.

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Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который был внесен.

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6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были приговорены к срокам от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей и заказчиков нападения на Гандзюк. Он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места жительства Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

20 августа Днепровский районный суд продлил до 18 октября 2020 года Мангеру и Левину меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По материалам: ukrinform.ru