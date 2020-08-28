Христиане восточного обряда празднуют Успение Богородицы

28.08.2020 07:32

Укринформ

Христиане восточного обряда 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Об этом сообщает Укринформ.

Успение Богородицы — день, когда Дева Мария завершила свою земную жизнь, а ее тело и душу Иисус Христос забрал на небо. О том, как долго Богородица находилась на земле после Воскресения Христова, исторических данных нет, как и о том, где и как она умерла, поскольку в Евангелии об этом также ни одного упоминания.

Праздник Успения принадлежит к старейшим Богородичным праздникам. Впервые его отметили в 431 году в Иерусалиме вскоре после Собора в Эфесе.

В начале празднование памяти Успения под влиянием Эфесского Собора подчеркивало прежде всего привилегию Богоматеринства Девы Марии и поэтому называлось Праздник Марии-Богоматери. Только с VI века праздник получает свое нынешнее название — Успение Пресвятой Богородицы. Как всеобщий праздник, он установлено с 582 года после победы византийского императора Маврикия над персами.

Успение Пресвятой Богородицы — второй по значимости праздник Православной церкви после Воскресения Христова. Недаром этот день еще называют Богородичной Пасхой, или «летней Пасхой». «На бессмертное Твое Успение собрались мы», — поет Церковь в первом же песнопении этого большого праздника. Церковь называет смерть Богородицы сном, успением, потому что она первой среди людей стала бессмертной и душой, и телом.

Для украинцев Богородица издавна была первой Заступницей и Помощницей, Пречистой Владычицей. Именно к ней обращались при любой необходимости (особенно в ситуации полной безысходности, и прежде всего, — женщины и монахи), поскольку знали: она, стоявшая на Голгофе у креста распятого Сына она, принявшая в свое сердце всю боль и все страдания мира, — она ​​поймет и поэтомупоможет.

Богородице посвящали иконы, строили в ее честь храмы. В частности,две крупнейшие православные святыни Украины — Киевская и Почаевская Лавры — тоже посвящены Успению Богородицы.

В народе Праздник Успения Пресвятой Богородицы еще называют Первой Пречистой. В течение осени есть еще две Пречистые — 21 сентября и 14 октября. А предшествовал празднику Успенский пост, который начинается 14 августа и продолжается две недели.

С Успения лето окончательно поворачивает на осень; начинается «молодое» бабье лето, которое длится до 11 сентября.

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Считается, если в эти дни будет хорошая погода, то во время «старого» бабьего лета (начинается 11-12 сентября) будет непогода.

Для украинских крестьян это время, когда они полностью заканчивали жатву. В Карпатах начинался свободный выпас скота. Кто до сих пор не успел собрать хлеб, то устраивали коллективную «братчину». К Успению должны были быть окончательно собраны все фрукты. С этого дня начинали сеять озимые. А еще в народе заметили, что Успение — последний день, когда улетают ласточки.

По материалам: ukrinform.ru