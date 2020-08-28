Из-за ограничений на границе уже «завернули» 80 иностранцев

28.08.2020 17:58

Укринформ

В пересечении границы сегодня отказано 80 иностранцам в соответствии с решением правительства об ограничении въезда на территорию Украины иностранных граждан.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Отказали во въезде 80 иностранцам из-за того, что они не подпадают под исключения, установленные правительством", — пояснил он.

По словам Демченко, начиная с 00:00 28 августа в Украину смогли попасть около тысячи иностранных граждан. Эти иностранцы подпадают под исключение и могут въезжать в страну.

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Как сообщалось, 27 августа Кабинет Министров принял решение запретить на месяц въезд иностранцев в Украину с 00:00 28 августа 2020 года, предусмотрев определенные исключения для ряда категорий.

По материалам: ukrinform.ru