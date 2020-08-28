Женщины в семьях погибших на Донбассе и ветеранов чувствуют себя незащищенными

Исследование

28.08.2020 14:10

Укринформ

Женщины в семьях ветеранов АТО/ООС и погибших бойцов чувствуют себя незащищенными и находятся в психологическом напряжении.

Такое заключение исследования «Изучение потребностей женщин из семей ветеранов и погибших участников конфликта на Востоке Украины» обнародовало ВОО «Объединение жен и матерей бойцов участников АТО» на пресс-конференции в Укринформе.

«Женщины из семей погибших хоть и имеют отдельный социальный статус и находятся под наблюдением социальных служб, но все равно чувствуют себя очень незащищенными, даже брошенными. В семьях ветеранов совсем другая ситуация. Вне общественного внимания оказались проблемы женщин из семей бывших военнослужащих. Особенно сложные случаи в тех семьях, где мужчины еще не адаптировались к мирной жизни и находятся в состоянии психологического стресса», — рассказала Наталья Музыка, супруга ветерана и председатель правления ВОО «Объединение жен и матерей бойцов участников АТО».

Исследование выявило, что 46% опрошенных в течение последних 12 месяцев столкнулись с нарушением их прав в получении государственных услуг или помощи для себя или членов своей семьи, предусмотренных особым статусом члена семьи участника АТО. Особенно это касается выделения земельного участка.

Около четверти (23%) женщин сказали, что в течение последнего года сталкивались с проявлениями насилия со стороны мужа или сына — участников АТО. В частности, 20% из них сообщили, что слышали ругань и оскорбления в свой адрес, 2% были лишены возможности общаться с кем хотели, а 1% женщин заявили о физическом насилии по отношению к ним.

Четверть респонденток (25%) отметили, что после приобретения ими статуса члена семьи участника АТО начали испытывать неприязнь и враждебность со стороны общества.

«Ближайшее окружение вместе с ветераном проходит процесс адаптации к мирной жизни и на себе ощущает все проблемы. Матери и жены помогают формировать у ветеранов доверие к окружающему и мотивируют обращаться за помощью. В то же время эти женщины находятся в состоянии постоянного психологического напряжения. Матери и жены ветеранов обычно остаются один на один со своими проблемами. Это особенно касается такой чувствительной темы, как насилие в семьях ветеранов, социальная изоляция, чувство незащищенности», — отметила Музыка.

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Учитывая результаты исследования, для соблюдения прав и улучшения социального положения женщин из семей участников АТО крайне важными являются совершенствование системы предоставления государственных льгот; усиление работы местных органов социальной защиты и доработка социальных программ на уровне районных администраций и т.п.

Исследование проводилось в течение июня — августа 2020 года путем телефонного опроса 200 женщин из семей погибших участников вооруженного конфликта на Востоке Украины, семей ветеранов и военнослужащих.

Исследования проводили представители ОО «Киевское подразделение «Объединение жен и матерей бойцов участников АТО» при поддержке правительства Канады в рамках проекта «Женщины Украины: привлеченные, способные, несокрушимые», который внедряется организацией "Пакт".

Фото: Павла Багмута

По материалам: ukrinform.ru