КСУ признал неконституционными "карантинные" ограничения — источник

28.08.2020 19:27

Укринформ

Конституционный суд признал неконституционными установленные правительственным постановлением №392 так называемые карантинные ограничения, а также ограничения заработных плат до 47 тыс. грн.

Соответствующее решение приняла Большая палата КС во время заседания в пятницу.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу осведомленный источник в суде.

"Конституционный суд постановил, что все ограничительные карантинные меры, которые устанавливались постановлением Кабмина №392, являются неконституционными", — сказал собеседник.

"Само постановление утратило силу, но КС пришел к выводу, что установленные им карантинные ограничения являются неконституционными", — добавил он.

Конституционный суд, принимая решение, преследовал цель предупредить подобные возможные карантинные ограничения в будущем, отметил собеседник.

Также КС признал неконституционными изменения в Госбюджет, которые ограничили зарплаты на уровне 47 тыс. грн.

В частности, суд пришел к выводу, что нельзя ограничивать размер заработных плат изменениями в государственный бюджет.

Как сообщалось, пленум Верховного суда 29 мая обратился в КС с представлением, в котором обжаловал отдельные положения постановления правительства № 392 от 20 мая "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2" и положения частей первой, третьей статьи 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", абзаца девятого пункта 2 раздела 11 "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Читайте также: Правительство определится с карантинными требованиями для школ до 1 сентября — источник

ВС просил проверить, не были ли нарушены: право на свободу передвижения, право покидать территорию Украины, право на мирные собрания, право на предпринимательскую деятельность и право на доступ к медицинской помощи.

В ВС считают, что введенное в законе о госбюджете временное ограничение на бесспорное списание денежных средств государственного и местных бюджетов по решению суда ведет к не выполнению судебных решений, противоречит Конституции.

Кроме того, ВС обжаловал введенные с 1 апреля ограничения зарплат на уровне 47 тыс. грн для госслужащих. В этом ВС видит неправомерное ограничение уровня материального обеспечения работников бюджетных учреждений, прокуроров и судей, которое нарушает принцип верховенства права и гарантии независимости судей и исполнения судебных решений.

2 июля Большая палата КС начала рассмотрение данного дела. Судьей-докладчиком выступал Петр Филюк.

По материалам: ukrinform.ru