МКИП подготовил изменения, смягчающие ограничения на въезд для иностранцев

28.08.2020 14:21

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики совместно с Государственным агентством развития туризма подготовили смягчающие изменения в ограничения на въезд для иностранцев и в ближайшее время внесут их на рассмотрение правительства.

Об этом говорится на странице МКИП в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

«Совместно с Государственным агентством развития туризма Украины подготовили смягчающие изменения в ограничения на въезд для иностранцев. Вынесем их на ближайшее заседание правительства. Понимаем, что жесткие ограничительные меры могут негативно повлиять на туризм и концертную деятельность, поэтому вместе с Кабинетом Министров Украины и всеми участниками рынка работаем над максимально безопасным и сбалансированным решением общей проблемы», — отметили в МКИП.

Коллектив Министерства понимает и разделяет обеспокоенность представителей туристической и концертной сферы ограничениями, однако отмечает, что ограничительные меры направлены, в первую очередь, на защиту населения от COVID19, в том числе и потребителей туристических и концертных услуг.

«Подчеркиваем, что концертная деятельность разрешена субъектам хозяйствования, для которых это является основным видом деятельности в течение последнего года», — добавили в МКИП.

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Возле Кабинета Министров Украины проходит акция протеста представителей туристической отрасли. Там собрались около сотни человек, которые требуют от правительства отменить решение о запрете въезда в Украину для иностранцев со всех стран мира.

Как сообщал Укринформ, адаптивный карантин в Украине продлен до 31 октября. Страна закрыла до конца сентября границы для иностранцев.

Дополнительно усиливаются ограничительные меры в регионах с "зеленым" уровнем эпидемиологической опасности. Запрещена работу дискотек, развлекательных заведений, ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга. Нельзя проводить концерты, кроме организованных учреждениями культуры и для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности.

По материалам: ukrinform.ru