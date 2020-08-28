Первая леди рассказала, какие имеет настоящие аккаунты в соцсетях

28.08.2020 21:33

Укринформ

Супруга Президента Елена Зеленская заявила, что в соцсетях из фейковых аккаунтов распространяются сообщения и комментарии якобы от ее имени.

Об этом она написала в Инстаграм.

"В последнее время уже несколько раз встречала якобы «мои» сообщения или комментарии в соцсетях и Tелеграм-каналам. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул", — отметила она.

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Это — мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты 😠 ⠀ последнее время уже несколько раз встречала якобы «мои» сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналам. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул. ⠀ Поэтому — официально обо мне в соцсетях. ⠀ У меня есть страница в Instagram (сообщение на которой вы собственно сейчас и читаете 😉) и в Facebook. Вся информация «из первых уст» — здесь. ⠀ Других официальных страниц в любых соцсетях или Telegram-каналов, как и канала в YouTube, у меня нет. Если что-то изменится — обязательно сообщу! ⠀ А всем моим подписчикам в Facebook и Instagram спасибо, что вы со мной ❤️

Автор: Елена Зеленская (@olenazelenska_official)28 Авг 2020 в 7:14 PDT

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Елена Зеленская подчеркнула, что имеет страницы только в Инстаграм и в Фейсбуке.

"Вся информация «из первых уст» — здесь. Других официальных страниц в любых соцсетях или Телеграмм-каналов, как и канала в Ютюбе, у меня нет. Если что-то изменится — обязательно сообщу!" — отметила первая леди.

Она также поблагодарила всех своих подписчикам.

По материалам: ukrinform.ru