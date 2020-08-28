Президент о стрельбе на Харьковщине: Мы не должны допустить возвращения "лихих 90-х"

27.08.2020 23:22

Укринформ

Глава государства Владимир Зеленский поблагодарил полицию за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных молодых совершила нападение на автобус.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"Спасибо полиции Такая эффективность должна стать нормой. Во-первых, общество должно вспомнить что в государстве есть полиция и есть Закон. А гражданин — получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различных идеологий, вероисповеданий, взглядов, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием для преступлений", — говорится в сообщении.

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По словам главы государства, "безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должны происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой".

"Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к "лихим 90-м" с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание ", — подчеркнул Президент.

Как сообщал Укринформ, около 19:10 на трассе возле города Люботин Харьковского района Харьковской области неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители ОО «За жизнь», и заставили его остановиться. После этого из автомобиля «Мицубиси» вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

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Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Впоследствии глава МВД Арсен Аваков сообщил, что нападавших задержали.

Как информировало агентство, трех пострадавших при нападении оперируют в больнице скорой и неотложной помощи в Харькове.

Фото: twitter.com/AvakovArsen

По материалам: ukrinform.ru