Пушилин рассказал, когда возобновят свободный проезд между «ЛНР» и «ДНР»

Общество
Христина Качоровська0
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Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал скорее открытие «границ» между оккупированными Луганской и Донецкой областями.

Денис Пушилин
Денис Пушилин. Фото — hvylya.net

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

Так, по словам Пушилина, уже в ближайшее время жители ОРДО и ОРЛО смогут беспрепятственно пересекать «границу» между псевдореспубликами. Он отметил, что сейчас этот вопрос на стадии рассмотрения:

«Мы планируем отменить ограничения. Я уже дал поручение «МИД ДНР» заняться этим вопросом, чтобы снова была возможность свободного перемещения между «Л/ДНР»».

Напомним, ранее мы писали, что Пушилин рассказал о помощи для жителей «ДНР».


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