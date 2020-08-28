Пушилин рассказал, когда возобновят свободный проезд между «ЛНР» и «ДНР»

Так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин анонсировал скорее открытие «границ» между оккупированными Луганской и Донецкой областями.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «DonPress«.

Так, по словам Пушилина, уже в ближайшее время жители ОРДО и ОРЛО смогут беспрепятственно пересекать «границу» между псевдореспубликами. Он отметил, что сейчас этот вопрос на стадии рассмотрения:

«Мы планируем отменить ограничения. Я уже дал поручение «МИД ДНР» заняться этим вопросом, чтобы снова была возможность свободного перемещения между «Л/ДНР»».

Напомним, ранее мы писали, что Пушилин рассказал о помощи для жителей «ДНР».