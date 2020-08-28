Семьи погибших под Иловайском и Дебальцево военных пикетировали посольство РФ в Киеве

Фото

28.08.2020 14:16

Укринформ

В Киеве под посольство Российской Федерации на акцию "Время не лечит" вышло около 100 матерей, жен и детей украинских военных, погибших в результате российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Женщины и дети держали в руках портреты мужей и родителей, а также плакаты "Путинцы, опомнитесь! Прекратите делать зло!" К воротам посольства страны-агрессора представители семей погибших прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи — как те, среди которых гибли украинские военные, в качестве напоминания о преступлении Российской Федерации.

Акция под Посольством РФ в Киеве / Фото: Елена Худякова, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru