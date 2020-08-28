Семьи погибших под Иловайском и Дебальцево военных пикетировали посольство РФ в Киеве
Семьи погибших под Иловайском и Дебальцево военных пикетировали посольство РФ в Киеве
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28.08.2020 14:16
Укринформ
В Киеве под посольство Российской Федерации на акцию "Время не лечит" вышло около 100 матерей, жен и детей украинских военных, погибших в результате российской агрессии на Донбассе.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Женщины и дети держали в руках портреты мужей и родителей, а также плакаты "Путинцы, опомнитесь! Прекратите делать зло!" К воротам посольства страны-агрессора представители семей погибших прикрепили старые кроссовки со следами "крови", а также пожелтевшие подсолнухи — как те, среди которых гибли украинские военные, в качестве напоминания о преступлении Российской Федерации.
Акция под Посольством РФ в Киеве / Фото: Елена Худякова, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru