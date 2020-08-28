Семья Гандзюк требует от Мангера и Левина 23 миллиона за моральный ущерб

28.08.2020 17:04

Укринформ

Семья Екатерины Гандзюк заявила гражданский иск к обвиняемым в ее убийстве председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру и экс-помощнику депутата Херсонского облсовета Алексею Левину с требованием выплатить 23 млн грн морального ущерба.

Как передает корреспондент Укринформа, с соответствующим заявлением выступила в Днепровском райсуде столицы в пятницу Ольга Веретильник — представительница родителей и гражданского мужа Гандзюк.

"Потерпевшие оценили причиненный моральный ущерб в 23 миллиона гривень", — объявила она.

По словам Веретильник, убийство Екатерины Гандзюк является невосполнимой потерей для ее семьи. Кроме того, в процессе следствия обвиняемые делали заявления, которые наносили дополнительные душевные и нравственные страдания родным погибшей.

Представительница семьи Гандзюк добавила, что пострадавшие постоянно находились в больнице рядом с Екатериной и были вынуждены оставить свою работу и привычные занятия. Они также потратили значительную сумму на оплату проезда из Херсона в Киев и проживание в столице.

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Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, который был внесен.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей и заказчиков нападения на Гандзюк. Он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, относительно места проживания Гандзюк. В марте суд продлил до 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

20 августа Днепровский районный суд продлил до 18 октября 2020 года Мангеру и Левину меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По материалам: ukrinform.ru