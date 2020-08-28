Шмыгаль рассказал, вернется ли Украина к жесткому карантину

По словам украинского премьер-министра, правительство не рассматривает вариант повторного введения жесткого карантина.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «УНИАН«.

Денис Шмыгаль, во время онлайн-встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации. В пресс-службе последних сообщили, что на переговорах Денис Шмыгаль уверил, что возвращения к жесткому карантину не будет:

«Премьер-министр рассказал нам, Кабмин не рассматривает возможность возвращения к жесткому карантину во время второй волны коронавируса. Они будут рассчитывать на адаптивный карантин и своевременную локализацию вспышки вируса».

Напомним, ранее глава МОЗ заявил, что отмена карантина приведет к катастрофе.