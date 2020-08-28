В Дрогобыче наградили лауреата премии Франко

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28.08.2020 14:19

Укринформ

В 164-ю годовщину со дня рождения Ивана Франко, 27 августа, в Дрогобыче состоялась церемония награждения лауреата одноименной Международной премии.

Об этом сообщается на сайте Международного фонда Ивана Франко, передает Укринформ.

«В этом году высшую награду в области гуманитаристики получил доктор исторических наук, профессор кафедры истории Украины Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко Игорь Сердюк. Награда присуждена за монографию «Маленький взрослый: Ребенок и детство в Гетманщине XVIII века», — говорится в сообщении.

Как отмечается, лауреат получил золотую медаль, диплом и денежное вознаграждение.

По словам директора Международного фонда Ивана Франко Игоря Куруса, премиальный фонд в этом году составляет 170 тысяч гривень.

«Нам есть куда расти, но мы в твердом развитии идем к своей цели и хотим, чтобы Международная премия имени Ивана Франко утвердилась как самая престижная научная награда современных работ по гуманитаристике», — сказал он.

Председатель международного жюри — профессор Львовского национального университета им.Ивана Франко, доктор филологических наук Ярослав Герасим отметил, что в 2020 году на премию было подано 19 работ, но в финал вышли три монографии.

На церемонии награждения присутствовали члены международного жюри, номинанты, ученые из Австрии, Польши, Украины, франковеды, представители власти, общественность и семья Ивана Франко. С приветственным словом к собравшимся обратились председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, городской голова Дрогобыча Тарас Кучма и ректор Дрогобычского государственного педагогического университета им. И. Франко Надежда Скотная.

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Как сообщал Укринформ, лауреат 2020 года был определен в ходе тайного голосования на заседании жюри Международной премии имени Ивана Франко, которое состоялось 25-26 августа в Дрогобычском государственном педагогическом университете им. И.Франко. Традиционно имя лауреата обнародуют в Дрогобыче 27 августа — в день рождения Ивана Франко.

Международная премия имени Ивана Франко основана Международным фондом Ивана Франко в 2015 году. Её основал внук украинского писателя Роланд Франко.

Фото: frankoprize.com.ua

По материалам: ukrinform.ru