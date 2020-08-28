В Украине — 2 438 новых случаев коронавируса
В Украине — 2 438 новых случаев коронавируса
28.08.2020 08:57
Укринформ
В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 438 случаев заражения коронавируса, общее их количество достигло 114 497-ми.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает Укринформ.
Согласно этим данным, за сутки умерло 48 инфицированных, всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 2 451 украинца.
Читайте также: С сегодняшнего дня Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину
Выздоровели уже 55 083 человека, из них 866 за последние сутки.
По материалам: ukrinform.ru