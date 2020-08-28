В Украине — 2 438 новых случаев коронавируса

28.08.2020 08:57

Укринформ

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2 438 случаев заражения коронавируса, общее их количество достигло 114 497-ми.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, за сутки умерло 48 инфицированных, всего с начала эпидемии болезнь унесла жизни 2 451 украинца.

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Выздоровели уже 55 083 человека, из них 866 за последние сутки.

По материалам: ukrinform.ru