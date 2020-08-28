Украине до конца октября 360 тысяч больных COVID-19 предрекают

Аналитика

28.08.2020 11:02

Укринформ

Это — пессимистичный сценарий. Но ведь про оптимистичные — уже никто и не говорит. Говорят, выпьем всю эту "ковидную" чашу до дна

Темпы распространения коронавирусной инфекции в Украине нарастают. В последние недели они вышли на средний показатель около 2 тысяч подтвержденных диагнозов в сутки. Причем стремительно растет число госпитализированных. За последний месяц этот показатель увеличился в 1,8 раза — с 3500 до 6500 человек. Всего по состоянию на 27 августа в Украине лабораторно подтверждено 112 тысяч случаев COVID-19. Это 15 место в мире. По пессимистичному сценарию СНБО, до конца октября будет около 360 тыс. случаев заражения. То есть, в ближайшие два месяца прогнозируется трехкратный прирост больных COVID-19. Поэтому правительство вынуждено снова идти на непопулярные шаги — продление адаптивного карантина до 1 ноября, перевод нескольких регионов в красные зоны, несмотря на протесты местных жителей, и запрет до 30 сентября въезда в страну иностранных граждан. Помогут ли эти ограничительные меры, будет ясно позже. А пока ошибки противоэпидемического менеджмента множатся на людской "авось", вот и получите.

"Ковид" по осени считают

То, что эпидемия во всем мире развивается волнообразно, ни для кого не секрет. Эффект раннего "включения" локдауна (еще 12 марта, когда в стране были зафиксированы первые случаи болезни) в Украине сработал лишь частично. Эпидемию особенно не сдержал, но дал время подготовиться хотя бы к первой волне заболеваемости, мобилизовать финансовые, организационные и человеческие ресурсы на борьбу с ней. Сегодня уже очевидно, что это не спасло страну от дальнейшего стремительного распространения эпидемии. И мы входим в его вторую волну.

"Действительно, вторая волна уже началась. У нас была такая большая надежда, что коронавирус это сезонное заболевание, оно как грипп, в зимний период возрастает (…). Но летом никакого снижения заболеваемости не произошло, а наоборот наблюдается очень заметный рост", — заявила в эфире программы "Пульс" Ольга Голубовская, завкафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца. При этом она утверждает, что рост числа больных не связан с ростом числа тестирований.



Ольга Голубовская

"Это уже настоящее нарастание случаев, которое мы видим в клинике. Реально количество больных все больше, и больше, и больше", — сказала Ольга Голубовская.

По ее словам, самая большая ошибка в том, что в эпицентрах вспышек болезни до сих пор не проводятся эпидемиологические расследования. "Эпидемиология — это достаточно сложная наука. Ввести карантин — много ума не надо. Но без других мер эффект от него один — растянуть во времени рост заболеваемости. Эпидемиологические расследования — это непростой, но — самый эффективный метод преодоления эпидемий. На сегодняшний день у нас их проводить никому, практически уничтожен золотой кадровый потенциал, нет процедуры, утвержденной на уровне государства, наконец, мы перестали выпускать эпидемиологов в вузе. (…) Поэтому мы выпьем всю свою чашу до дна ", — написала она на своей странице в FB.

В Совете национальной безопасности и обороны готовятся к существенному росту заболеваний в ближайшие два месяца. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, негативно повлиять на распространение коронавируса может начало учебного года и проведение местных выборов. "По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", — сказал Данилов. Он отметил, что до начала учебного года и начала избирательного процесса необходимо организовать мониторинг социальных контактов больных в период с 29 августа дня до 10 сентября.

Хотя Ольга Голубовская убеждена, что сейчас это уже делать поздно, нужно готовить дополнительные койки в больницах и искать врачей, желательно тех, кто уже переболел и получил иммунитет (кажется, они все скоро будут не по своей воле "иммунизированны". — Авт.). «Радикально сдержать болезнь нам уже не удастся, нужно минимизировать риски, нужно сохранить ограничительные меры, нравится это людям или нет. Потому что это все сдерживает эпидемию, не предотвращает, а именно сдерживает. Потому что сейчас ситуация уже приобрела такой масштаб, когда родные больного не могут найти стационар, куда его положить на лечение», — считает эксперт.

"Эпидемия во всем мире происходит волнообразно. Некоторые страны заявляли о спаде эпидемии, но быстро получили новую вспышку заболеваемости. Поэтому Украина должна быть готова к развитию ситуации по всем сценариям", — сказал на совещании в СНБО премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что медицинская система снабжена достаточным количеством аппаратов ИВЛ, передвижных рентгенов и средств индивидуальной защиты. "Сейчас с Министерством финансов согласовывается вопрос о закупке медицинского препарата "Ремдесивир" для 8 тысяч пациентов. Продолжаются клинические испытания отечественных лекарственных средств, в частности, "Биовен", которые должны завершиться в сентябре", — сказал глава Минздрава.

Тестирование без денег — долго, за все деньги — быстро

Однако у граждан накопилось много претензий к чиновникам. Главная из них — то, что реальность далека от официальных заявлений.

Например, в одном из официальных обращений Минздрав напоминает алгоритм действий при симптомах Ковид. Мол, чтобы не подвергать окружающих опасности, не надо самим ехать в медучреждение для проведения теста. А надо оставаться дома и звонить своему семейному врачу.

На словах все верно, а на практике люди сталкиваются с ситуацией, которую очень ярко обрисовали комментаторы этого сообщения: «А какие ПЕРВЫЕ симптомы именно Ковида, в отличие от других ОРВИ? Государственный тест делают, если уже почти всю страну на уши поставишь, потому что нужно, чтобы была температура, одышка и человек уже неделю нуждался в госпитализации. При обычных соплях тест не делают. Так 80% переболеют просто соплями и без тестов и перезаражают тех 20%, которым болеть нельзя. Потому тестов нет для таких, только за деньги».

Вот здесь, на наш взгляд, действительно кроется огромная проблема. Государство до сих пор не смогло наладить доступную (подчеркиваем это!) систему массового тестирования. Сегодня образовались огромные очереди на бесплатное тестирование методом ПЦР, а их результатов люди ждут неделями! И хотя за время пандемии коронавируса в Украине Минздрав увеличил количество лабораторий, где проводят тестирование с 4 — до 69, их, как видим, не хватает.



Владимир Курпита

А еще люди жалуются, что должны заплатить около 1,5 тысячи гривень за тестирование в государственных медучреждениях. Врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале подчеркнул, что государственные лаборатории должны тестировать бесплатно. Если случается, что люди должны оплачивать тестирование, то надо звонить на горячие линии и спрашивать, почему государственные лаборатории, получают тесты счет государственного бюджета, требуют эти деньги. Где в законодательстве это предусмотрено?

По мнению Владимира Курпиты, "бездействие власти приводит к тому, что украинцам рассказывают, будто это они виноваты, потому что не носят маски". По словам господина Курпиты, за прошедшее время можно было создать сеть пунктов, для забора биоматериала. "Вместо этого Минздрав активно продвигал использование тестов частными лабораториями. И сейчас преимущественно тестирование проводят в частных лабораториях", — убежден он.

И действительно, рекламы от частных лабораторий в интернете в последнее время стало больше. Рекламируют тестирования в течение 1-2 суток стоимостью от 1800 до 3000 грн. Это же в какую сумму может вылиться проверка семьи больного? Или трудового коллектива, руководство которого пытается удержать под контролем производственный процесс при выявлении больного среди персонала? И как без тотального тестирования можно оперативно контролировать цепочки заболевания?

Между тем, в ходе недавнего селекторного совещания с руководителями структурных подразделений здравоохранения ОГА и начальниками областных штабов по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с распространением COVID-19, министр здравоохранения Максим Степанов поставил задачу, чтобы к середине сентября общее количество ПЦР-тестов в сутки составляло 30 тысяч (сейчас 20 700).

"Сегодня лабораторные мощности позволяют нам это делать", — подчеркнул глава Минздрава. Остается вопрос: за наши деньги делать? Также на совещании министр отметил, что в каждой области срочно должен быть налажен алгоритм работы «горячих линий» для консультирования граждан. И здесь также надо спросить: А в марте-апреле о том, что это нужно, ничего не было известно?

И снова грабли нам в помощь?

Готовясь ко второй волне коронавирусной эпидемии, Минздрав рекомендует учреждениям здравоохранения создать трехмесячный запас СИЗ и достаточный запас лекарственных средств. Кроме этого, больницам необходимо обеспечить подвод кислорода к 80% коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.



Ирина Садовяк

«Минздрав инициирует упрощение механизма предоставления медучреждениям услуг по проведению кислородных магистралей и увеличение мощности кислородных станций, а также закупки дополнительных лекарственных препаратов, ИФА-тестов и вакцин от гриппа. Ожидается, что на следующей неделе соответствующий проект постановления будет внесен на рассмотрение Кабинета Министров», — заявила на брифинге 25 августа заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

Она признала, что степень готовности проектов реконструкции приемных отделений в отделениях экстренной медицинской помощи опорных больниц, которая ведется в рамках "Большого строительства", разная. Например, областная клиническая больница в Ивано-Франковске уже завершила реконструкцию отделения экстренной медицинской помощи. Но ряд больниц находится только на этапе заключения договоров. «Минздрав обеспокоен затягиванием этого процесса и намерен в дальнейшем усилить контроль над ним», — заверила замминистра. По ее словам, медицинская система не сможет справиться с нынешней эпидемиологической ситуацией сама, без участия власти, контролирующих органов и граждан. «Сейчас из-за пренебрежения карантинными правилами в стране значительно возросла заболеваемость COVID-19», — заявила Ирина Садовяк.

В чем-то — да, она права. Наш адаптивный карантин с «неоднозначными» решениями власти и «гибридная масочная реальность», как ее уже окрестили журналисты, наводит на неприятные выводы. Вот как комментирует ситуацию главный редактор Censor.net Юрий Бутусов, сам недавно переболевший Covid.



Юрий Бутусов

«Я бы понимал логику (речь идет о временном запрете для въезда иностранцам. — Авт.), если бы в Украине проводились хоть какие-то системные меры по борьбе с коронавирусом. Но в Украине карантин не соблюдают, деньги из фонда по борьбе с коронавирусом потрачены не на тесты и маски для граждан, а на дороги, люди проводят массовые акции без всяких масок, большинство людей не носят маски даже в транспорте, не проводится массовое тестирование — так с какой стати закрывать въезд гражданам других стран? Введите обязательное тестирование, или введите обязательный тест раз в неделю, или страховку на Ковид, или снова карантин две недели, или другие придумайте ограничительные меры, но зачем вы закрываете полностью въезд иностранцам, как это связано с нашей безмасочной реальностью?», — обращается к власти журналист.

Он считает, что новые ограничения в работе развлекательных и общественных заведений также никак не помогут ограничить коронавирус, пока на улицах и в транспорте будут массовые скопления людей и пока нет широко доступных тестов и самоизоляции.

Что ж, трудно не согласиться.

Марина Нечипоренко, Киев

По материалам: ukrinform.ru