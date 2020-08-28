Уроки на свежем воздухе и проветривание классов: Минздрав дает советы школам

28.08.2020 11:29

Укринформ

Министерство здравоохранения рекомендует по возможности проводить некоторые уроки в школах на свежем воздухе.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы советуем обеспечить проведение занятий по некоторым предметам на свежем воздухе. Какие именно предметы должны определить сами учителя: где есть такая возможность и в зависимости от учебного плана", — сказал Степанов.

Он отметил, что проветривание аудиторий нужно делать не менее 10 минут после каждого занятия.

Степанов добавил, что по состоянию на 27 августа в Украине коронавирусом заболели 7 504 ребенка, были госпитализированы 920 детей.

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Как сообщалось, Минздрав обновил рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

В Украине по состоянию на 28 августа лабораторно подтверждено 114 497 случаев COVID-19, из них 2 451 летальный, 55 083 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2 438 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru