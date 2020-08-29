Епифаний призвал помолиться за защитников, погибших в борьбе за независимость Украины

29.08.2020 10:49

Укринформ

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев помолиться за воинов, отдавших свою жизнь за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Об этом он написал на странице в Фейсбуке, передает Укринформ.

"Сегодня, в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства, искренне и сердечно помолимся за славных воинов, наших новейших Героев. Пусть Господь упокоит их души в Царстве Небесном и дарит им вечную блаженную жизнь. А также теплым словом поддержим их родных и близких, попросим у Господа, чтобы Он духовно укрепил их и успокоил", — отметил Епифаний.

Он подчеркнул, что молиться за погибших воинов — наш долг, ведь они отдали самое дорогое, чем обладает человек, — собственные жизни. "Поэтому наш долг — молиться за них, уважать и передавать славную память о них следующим поколениям", — добавил Епифаний.

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Как сообщал Укринформ, в субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

По материалам: ukrinform.ru