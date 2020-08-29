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Глава МВД пообщался с заключенным в Италии нацгвардийцем Маркивым

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28.08.2020 22:12

Укринформ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообщался с заключенным в Италии военнослужащим Национальной гвардии Виталием Маркивым.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Facebook-страницу главы МВД.

"Сегодня наконец добился и мне позволили 15-минутный разговор с Виталием, который ожидает суда в миланской тюрьмы Опера. Важно было и поддержать его и обязательно дать ему инфу напрямую, помимо адвокатов. Немного почистили часть нашего разговора, чтобы не выдавать публично то, чего нельзя пока говорить, но кое-что оставили и главное вы почувствуете настроение нашего настоящего украинского воина", — написал Аваков.

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Министр анонсировал, что в понедельник, 31 августа, в 14:00 вместе с представителем следствия даст Специальный брифинг для иностранных и украинских СМИ для демонстрации новых реальных доказательств, полученных Нацполицией во время расследования обстоятельств гибели итальянского фоторепортера А. Роккелли и российского переводчика А. Миронова 24 мая 2014 года во время боевых действий в городе Славянск.

"Говоритиму о фактах, которые не приняты во внимание итальянском судом в Павии, который осудить Маркива до 24 лет тюрьмы за ложный обвинен. О фактах, которые, как мы все надеемся, услышит апелляция Милана", — добавил Аваков.

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Как сообщал Укринформ, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 года по обвинению в якобы причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

12 июля 2019 суд Павии приговорил украинца к 24 годам лишения свободы. Защита Маркива назвала приговор политическим и заявила о намерении подать апелляцию.

Из-за пандемии коронавируса рассмотрение апелляции по делу Маркива долго не назначалось.

Президент Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ приложить максимум усилий для возвращения Маркива на родину.

24 июня в МВД сообщили, что в Италии рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Маркива начнется в сентябре.

Фото: МВД

По материалам: ukrinform.ru