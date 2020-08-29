График прогулок и запрет на мягкие игрушки: Минздрав дал рекомендации детсадам

29.08.2020 11:17

Укринформ

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал основные временные рекомендации Министерства здравоохранения по организации работы дошкольных учебных заведений.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующий перечень Степанов озвучил во время брифинга 29 августа.

Поэтому перед началом смены работники заведения должны пройти обязательный температурный скрининг. Воспитатели должны принимать детей от родителей на территорию заведения, но за пределами здания детсада. Эти меры должны выполняться для того, чтобы родители не заходили в здание.

У входа в садик должно быть организовано место для обработки рук спиртовыми антисептиками. Степанов отметил, что дезинфекция рук должна происходить исключительно на входе в здание и под наблюдением работников. По словам министра, все эпидемиологические мероприятия в детских садах должны быть организованы в игровой форме.

Работники должны мыть руки с жидким мылом или обрабатывать их антисептиком не реже раз в два часа и после посещения общественных мест. Поверхности в детском саду нужно дезинфицировать каждые два часа и сразу после завершения занятий. Проветривание помещений должно составлять не менее 15 минут перед открытием заведения и осуществляться поочередно в течение дня во всех комнатах.

Министр отметил, что Минздрав запрещает использовать многоразовые тканевые полотенца, так как они могут повлиять на распространение COVID-19. Также запрещается использовать ковры с длинным ворсом и мягкие игрушки. Кроме этого, запрещено заходить в помещение в уличной обуви и проводить массовые мероприятия с участием родителей и всех учеников детсада.

Степанов добавил, что в Минздраве разработали ряд рекомендаций по работе детсадов. В частности, сформировать график прогулок и занятий для того, чтобы группы между собой не смешивались. Также рекомендуется ограничить занятия и упражнения, во время которых дети контактируют друг с другом, воспитателями или используют инвентарь.

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 29 августа зарегистрировано 2481 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 116 978-ми.

По материалам: ukrinform.ru