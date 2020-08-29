Кабмин не рассматривал возможность въезда иностранцев с негативным ПЦР-тестом

29.08.2020 02:50

Укринформ

Кабинет министров не рассматривал возможность разрешить въезд иностранцам, которые хотят пересечь границу Украины, если они имеют отрицательный результат ПЦР-тест на коронавирус.

Как сообщает Укринформ, об этом сказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире передачи «Свобода Live».

"Такая возможность на заседании правительства не рассматривалась", — сказал министр.

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Напомним: с полночи 28 августа, по решению Кабинета министров, в Украину ограничен въезд иностранцев "с целью предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой респираторной болезни СОVID-19" на срок до 28 сентября.

При этом указанные исключения для ряда категорий иностранцев, но возможности для иностранцев въехать вне этих исключений, просто доказав отсутствие вируса в организме, не предусмотрена.

По материалам: ukrinform.ru