Медработники получают самую низкую зарплату по стране — Степанов

29.08.2020 14:36

Укринформ

Заработная плата медицинских работников является самой низкой по стране.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода.

"Наши медицинские работники все 29 лет получали самую низкую заработную плату в стране. Если на 1 января этого года средняя заработная плата в стране составляла около 10 500 гривень, то средняя заработная плата в сфере здравоохранения 7087 гривень. На 30 процентов ниже, чем в среднем по стране. Это позор для страны", — сказал Степанов.

Он отметил, что одной из составляющих медицинской реформы должно быть существенное повышение заработной платы. По его словам, начиная с сентября предусмотрено повышение заработной платы через механизм доплат, которые касаются врачей, среднего и младшего персонала.

Глава Минздрава добавил, что заработная плата врача после интернатуры должна начинаться с 20-25 тысяч гривень.

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Как сообщал Укринформ, на заседании 19 июня 2020 года Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении зарплат для медиков с 1 сентября.

По материалам: ukrinform.ru