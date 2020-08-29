МВД создало ролик в память погибших сотрудников

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29.08.2020 10:29

Укринформ

Двадцать три полицейских, спасателей и нацгвардейцев в течение 2019-2020 годов погибли во время несения службы.

Министерство внутренних дел Украины создало видеоролик в честь их памяти, сообщает Укринформ.

Трое из 23 погибших посмертно удостоены звания Героев Украины.

Как напомнили в МВД, День памяти погибших на службе сотрудников МВД Украины с прошлого года объединен с 29 августа — Днем памяти погибших защитников Украины.

"В этот день в 2014 году были понесены самые большие одновременные потери на выходе из Иловайска наших сил АТО в российско-украинской войне. Ударный костяк группировки составляли военнослужащие и милиционеры структур МВД: добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины и милиции", — отметили в ведомстве.

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По сообщению пресс-службы МВД, в 10.30 на Соломенской площади в Киеве состоится церемония памяти правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщалось, 29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

По материалам: ukrinform.ru