Президент вручил награды погибших защитников Украины их родственникам

29.08.2020 11:49

Укринформ

Во время церемониала чествования военнослужащих ВСУ в Зале Памяти на территории Министерства обороны Президент Владимир Зеленский передал награды трех погибших защитников Украины их родным.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Информируют, что Указами Президента Украины за личное мужество и героизм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Жуку Андрею Сергеевичу — майору (посмертно), присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» Кубраку Вячеславу Анатольевичу — прапорщику (посмертно), награжден орденом "За мужество" III степени Дегтярев Виктор Николаевич — участник боевых действий (посмертно).

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Как сообщал Укринформ, чествование памяти 223 воинов, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, состоялось на Мемориальном комплексе Министерства обороны Украины. Вместе с Главой государства в мероприятии принимали участие также Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за ее независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Фото: Міноборони

По материалам: ukrinform.ru