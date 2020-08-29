Прогноз погоды на 30 августа 2020 года: жара вернулась в Украину

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 30 августа в Украину вернется жара.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 30 августа 2020.
В Украину 30 августа возвращается жара, везде сухо и солнечно. Фото: 24tv.ua.

30 августа в Украине ожидается сухая и жаркая погода. Небо будет радовать отсутствием облаков и дождей. Во все регионах ожидается жара, а местами температура воздуха будет достигать +33 градусов.

«В Украине ожидают сухую погоду, чистое небо с красивыми белыми кучевыми облаками», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Ветер будет южный, в восточных областях – юго-восточный со скоростью. 5-10 метров в секунду.

В Киеве будет сухо и жарко с температурой до +30 градусов.

Кроме того, 30 августа ожидается активизация магнитного поля Земли, то есть возможны магнитные бури.

Ранее сообщалось о погоде на 29 августа 2020 года.


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