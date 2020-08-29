Разумков: Украина помнит и всегда будет помнить своих героев

29.08.2020 09:37

Укринформ

Украина благодарна тем, кто погиб, защищая независимость и суверенитет государства, и всегда будет помнить своих героев.

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу аппарата парламента, об этом говорится в обращении Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

"Украина помнит и всегда будет помнить своих героев. Мы мечтаем о завершении войны на Востоке Украины, надеемся, что каждый воин вернется живым к своим близким, и наконец на всей нашей территории восстановится мир. Но каждым новым днем ​​мы обязаны также тем , кто уже не вернется с этой войны. Благодарны тем, кто погиб, защищая Украину", — отметил спикер.

В то же время он подчеркнул, что очень часто в истории нашего государства наступали времена, когда приходилось отстаивать право на самостоятельность с оружием в руках.

"Такие страницы истории закалили Украину, сделали ее сильнее и увереннее, но в то же время забрали самое ценное — человеческие жизни. С 2014 года наше государство снова вынуждено бороться за свободу и суверенитет ценой жизней военнослужащих, добровольцев — героев, ставших на защиту Украины и ее территориальной целостности", — отметил Разумков.

По его словам, долгожданный режим тишины, который мы имеем сегодня, — это хороший знак, но не повод забывать, сколько жизней было потеряно за эти шесть лет борьбы на Востоке.

Как известно, 29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во вражеское окружение.

Бои за важный стратегический объект Донбасса — город Иловайск, продолжались с середины августа. Украинским военным почти удалось овладеть городом, но вмешалась российская армия.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение врага.

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28 августа положение наших военных стало критическим. Между руководством АТО и Генштабом ВС РФ состоялись переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения украинских военных по согласованным маршрутам.

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Играя роль миротворца, президент России Владимир Путин 29 августа предложил подконтрольным России незаконным вооруженным формированием открыть для украинских военных гуманитарный коридор, по которому бы они могли выйти из окружения. На самом деле путинский «зеленый коридор» стал для наших военных настоящей дорогой смерти, ведь тогда погибло немало украинских военных.

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В течение этих лет продолжаются дискуссии, и ведется следствие по этой трагедии. Данные о потерях различаются и по сей день. Так, по официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом зеленом коридоре 366 украинских воинов погибло, 429 — получили ранения разной степени тяжести, 300 — попали в плен.

По материалам: ukrinform.ru