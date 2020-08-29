Суд арестовал подозреваемого в поджоге авто Схем

28.08.2020 23:57

Укринформ

Броварской горрайонный суд арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге авто программы "Схемы: коррупция в деталях".

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Радио Свобода.

Мужчину арестовали на 60 суток с альтернативой залога в размере 175 650 грн.

Прокуратура просила арестовать подозреваемого без возможности залога, объясняя, что он может скрыться от следствия на территории ОРДЛО — он родом из Луганской области. Адвокаты настаивали на домашнем аресте.

Подозреваемый отказался свидетельствовать против себя. Сторона обвинения попросила не называть его имени и фамилии.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что по подозрению в поджоге автомобиля Схем задержаны два человека.

Напомним автомобиль программы "Схемы: коррупция в деталях" подожгли в Броварах в ночь на 17 августа.

Фото: Marian Kushnir/RadioSvoboda.Org (RFE/RL)

По материалам: ukrinform.ru