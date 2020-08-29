Возле Михайловского Златоверхого отдают дань памяти погибшим героям

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29.08.2020 11:33

Укринформ

Мероприятия по почтению памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, начались 29 августа у Стены памяти на площади возле Михайловского Златоверхого собора.

Как передает корреспондент Укринформа, мероприятия начались общенациональной минутой молчания.

После этого состоялось открытие артпроекта «Живая память», посвященного погибшим в российко-украинской войне — PLUS 1.

В основе проекта — экспозиция в честь украинских военных, погибших в российско-украинской войне на Донбассе и в Крыму в 2014-2018 годах, и их семей. «Плюс один» означает: еще один украинец, еще один боец, еще один отец, еще один мужк, еще один певец, еще одна сестра, еще один друг, еще один брат, еще один доброволец, еще один ответ российской пропаганде.

Презентация выставки «Плюс1» / Фото: Олег, Давыденко, Укринформ

Предстоятель Православной церкви Украины, Блаженнейший митрополит Епифаний проведет общегосударственную поминальную панихиду по погибшим. Затем планируется возложение цветов к Стене памяти.

После завершения мемориального мероприятия начнется концерт-реквием с участием муниципальной академической мужской хоровой капеллы им.Л.Ревуцкого, а также тематическая программа от участников боевых действий, авторов-исполнителей собственных песен, "Песни рожденные в АТО" и Заслуженного ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в субботу в Укринформе начнется онлайн марафон «Доба пам’яті».

Мероприятия по чествованию памяти погибших героев Украины / Фото: Олег, Давыденко, Укринформ

Как сообщалось, утром Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак приняли участие в мероприятиях по почтению памяти защитников Украины в Мемориальном комплексе Министерства обороны.

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29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Именно на эти августовские дни 2014 года пришелся пик Иловайской трагедии, когда в результате противостояния российским войскам украинские вооруженные подразделения попали во вражеское окружение.

Бои за важный стратегический объект Донбасса — город Иловайск, продолжались с середины августа. Украинским военным почти удалось овладеть городом, но вмешалась российская армия.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов.

Уже 24-25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение врага.

28 августа положение наших военных стало критическим. Между руководством АТО и Генштабом ВС РФ состоялись переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения украинских военных по согласованным маршрутам.

Играя роль миротворца, президент России Владимир Путин, 29 августа предложил подконтрольным России незаконным вооруженным формированием открыть для украинских военных гуманитарный коридор, по которому бы они могли выйти из окружения. На самом деле путинский «зеленый коридор» стал для наших военных настоящей дорогой смерти, ведь тогда погибло немало украинских военных.

В течение этих лет продолжаются дискуссии и ведется следствие по этой трагедии. Данные о потерях различаются и по сей день. Так, по официальным данным, во время Иловайской операции и дальнейшего расстрела в так называемом «зеленом коридоре» 366 украинских воинов погибло, 429 — получили ранения разной степени тяжести, 300 — попали в плен.

По материалам: ukrinform.ru