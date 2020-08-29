Возможно понадобится чрезвычайное положение — Виктор Ляшко о ситуации с коронавирусом в Украине

Главный санитарный врач Украины рассказал, что может ждать страну, если число заболевших и дальше будет активно расти.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в интервью «Апострофу«, сообщает «НБН«.

По словам чиновника, если ситуация с эпидемией будет ухудшаться, то не исключено, что власть введет чрезвычайное положение в Украине:

«Если у нас будет активно расти число зараженных, если 50% Украины окажется в красной карантинной зоне, то это может привести к сильной загруженности системы здравоохранения».

Ляшко добавил, что в этом случае понадобится разворачивать полевые госпитали и прибегать к помощи волонтеров:

«Тогда перед нами откроется вопрос: а достаточно ли будет нам одного карантина? Возможно, придется вводить чрезвычайное положение».

Напомним, ранее мы писали о ситуации с коронавирусом в Украине.