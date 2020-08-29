Зеленский встретился с родными пропавших без вести и погибших защитников Украины

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29.08.2020 23:18

Укринформ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с членами семей погибших защитников Украины и пропавших без вести граждан.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Офис Президента.

Участники встречи обсудили вопросы социального и медицинского обеспечения для семей погибших, эффективной реабилитации ветеранов войны, расширение перечня льгот и проблемы с соблюдением имеющихся льгот для семей героев, необходимость установления памятных знаков павшим воинам в областях, ремонта жилья, а также вопросы справедливости в подходе к выплате компенсаций.

«Это не традиция — наша с вами сегодняшняя встреча. Я считаю, что это — наш долг, обязанность власти. Все, что мы можем сделать или должны сделать, мы готовы это сделать для вас и для памяти погибших героев — действительно лучших людей, которые отдали самое дорогое, что у них есть. Это — их жизнь», — сказал глава государства в начале встречи.

Встреча Зеленского с родными погибших защитников Украины / Фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru