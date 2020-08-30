Для госпитализации надо сдавать не ПЦР, а ИФА-тест — Степанов

30.08.2020 23:17

Укринформ

Пациенты с различными заболеваниями, нуждающиеся в госпитализации, должны сдавать тест иммуноферментного анализа на COVID-19, а не тест методом полимеразной цепной реакции.

Как передает Укринформ, об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом глава Минздрава прокомментировал слова ведущей о том, что у людей, нуждающихся в госпитализации, требуют обязательное тестирование — причем в частных лабораториях (что стоит от 700 до 2 тысяч гривень).

«Это тоже, извините за такое слово, «чудеса» местных наших или медицинских работников, или еще кого-то. У нас четко записано: все, кто нуждаются в госпитализации, их тестируют не метод ПЦР, а методом ИФА, который стоит гораздо дешевле», — отметил Степанов.

Читайте также: Украина обеспечена средствами на закупку «ковид-тестов» — Степанов

Он также сообщил, что в Украине обсуждают возможность возобновления отечественного производства вакцин.

«Вы, наверное, знаете, что в Украине было полностью, видимо, еще в 1990-х годах разрушено производство любой вакцины. Сейчас мы неоднократно говорили с Президентом страны, чтобы мы начали восстанавливать производство вакцины. Это касается гриппа, это касается других вакцин, которые мы ежегодно используем», — отметил глава Минздрава, добавив, что в Украине имеется хорошая школа, но этот процесс может длиться несколько лет.

По материалам: ukrinform.ru